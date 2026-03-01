الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"

09:49 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا استهداف 27 موقعًا قال إنها تابعة لقواعد أمريكية في المنطقة. اضافة اعلان





وأضاف أنه "لن يسمح بتوقف صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية"، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري.



ويأتي هذا التطور بعد إعلان مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ما أدى إلى تصاعد غير مسبوق في حدة التوتر الإقليمي، وسط ترقب لمآلات المرحلة المقبلة وانعكاساتها على المشهدين السياسي والعسكري في المنطقة.











