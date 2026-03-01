الأحد 2026-03-01 10:01 ص

الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"

الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"
الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"
 
الأحد، 01-03-2026 09:49 ص
الوكيل الإخباري-    أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا استهداف 27 موقعًا قال إنها تابعة لقواعد أمريكية في المنطقة. اضافة اعلان


وأضاف أنه "لن يسمح بتوقف صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية"، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ما أدى إلى تصاعد غير مسبوق في حدة التوتر الإقليمي، وسط ترقب لمآلات المرحلة المقبلة وانعكاساتها على المشهدين السياسي والعسكري في المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صفارات الإنذار

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في الأردن

طهران تعلن مقتل رئيس هيئة الأركان العامة عبدالرحيم موسوي

عربي ودولي طهران تعلن مقتل رئيس هيئة الأركان العامة عبدالرحيم موسوي

الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"

تعبيرية

عربي ودولي قطر .. استجابة سريعة للدفاع المدني إثر سقوط شظايا في المنطقة الصناعية

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

ثلاث إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

أخبار محلية ثلاث إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

مدعوون للامتحان التنافسي

وظائف أردنيون مدعوون لحضور الامتحان التنافسي

وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة