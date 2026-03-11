الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف قاعدة أميركية في الكويت

07:27 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء، أن صاروخين على الأقل استهدفا قاعدة أميركية في الكويت، وفق ما أوردت وكالتا فارس ومهر الإيرانيتان للأنباء. اضافة اعلان





ونقلت الوكالتان عن الحرس الثوري الإيراني أن "القاعدة الأميركية في عريفجان (...) أصيبت بإطلاق صاروخين من قبل وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني"، في إشارة إلى معسكر عريفجان الواقع جنوبي مدينة الكويت.



ولم تعلق السلطات الكويتية على هذه التقارير حتى الآن.





