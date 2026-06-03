الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن الهجوم على الكويت

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الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته الأربعاء، عن الهجمات التي استهدفت الكويت ليلا، مشيرا إلى أنّها جاءت ردّا على هجمات أميركية على ناقلة نفط إيرانية وعلى جزيرة قشم في مضيق هرمز. اضافة اعلان





وقال الحرس في بيان "ردا على هذا العدوان، تعرّضت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت التي تضم طائرات مروحية، وكذلك مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، لهجوم بالصواريخ وطائرات مسيرة من قبل قوات الحرس".



وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجمات الإيرانية على "منشآت مدنية وحيوية"، بعد ساعات من هجوم بمسيّرات أسفر عن أضرار وتعطيل الملاحة في مطار الكويت الدولي.



وأعربت الوزارة في بيان عن إدانة الكويت "للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما فيها بعثات دبلوماسية".



وقالت وزارة الصحة الكويتية إنّ الهجوم الإيراني على مطار العاصمة الدولي أسفر عن إصابة 63 شخصا على الأقل في الهجوم، بينهم مسافرون وعاملون في المطار.



وأفادت الوزارة في بيان بوجود "استنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم على دولة الكويت واستقبال 63 حالة إصابة وإجراء 7 عمليات جراحية كبرى عاجلة".



وأشارت إلى أن الإصابات شملت "المدنيين والعاملين في المطار والمسافرين، وتضمنت إصابات بالغة ومتعددة شملت الكسور وإصابات الرأس وحالات نزيف دماغي وبتر أطراف وإصابات ناجمة عن الانفجارات، إضافة إلى حالات استنشاق الأدخنة.



كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة، وقالت إن إيران أطلقتها ضمن اعتداءات استهدفت الأعيان المدنية في المملكة.







