الحرس الثوري: رسالتنا للبيت الأبيض أن إيران لن تترك أي اعتداء دون رد

وأضاف "بعد العدوان الأميركي على منشآتنا النووية وجهنا ضربة مدمرة لقاعدة العديد الأميركية بقطر".
وبين "العدوان الأميركي أظهر أن جرائم الصهاينة هي امتداد لمخططات واشنطن".
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