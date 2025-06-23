الحرس الثوري: رسالتنا للبيت الأبيض أن إيران لن تترك أي اعتداء دون رد

الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني "رسالتنا للبيت الأبيض وحلفائه واضحة أن إيران لن تترك أي اعتداء على سيادتها وأرضها دون رد".

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وأضاف "بعد العدوان الأميركي على منشآتنا النووية وجهنا ضربة مدمرة لقاعدة العديد الأميركية بقطر".