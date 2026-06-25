الحرس الثوري: غير مقبول الإعلان عن مسار في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران

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الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني الخميس إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران، وإن أي ممر جديد يُعلن عنه دون تنسيق معها غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة العامة. اضافة اعلان





وأضاف الحرس الثوري أنه سيتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم بهذه الشروط.





