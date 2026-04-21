الحرس الثوري: لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي

الوكيل الإخباري- قال عبد الله حاجي صادقي، ممثل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في الحرس الثوري اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي، مؤكدا أن التفاوض سيحدث فقط عندما يقبل الطرف الآخر شروط إيران.





وكانت وكالة "فارس" الإيرانية نقلت في وقت سابق اليوم، عن نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده قوله إن جميع مقترحات طهران المقدمة للطرف الآخر عادلة وعملية.





