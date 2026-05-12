الحرس الثوري: نراقب المنطقة عن كثب ولن نسمح بأي تعد على مياهنا

الثلاثاء، 12-05-2026 11:00 ص

الوكيل الإخباري- أكد المساعد السياسي لقائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زاده أن طهران تراقب التحركات في المنطقة عن كثب، ولن تسمح بأي تعد على مياهها ومصالحها.

وأوضح محمد أكبر زاده، أبعاد وجود وتدخل القوى الأجنبية في الحرب المفروضة، وذلك في مقابلة تلفزيونية، قائلا: "منذ بداية الحرب المفروضة التي استمرت ثماني سنوات، دعم الأمريكيون صدام حسين بشكل أو بآخر؛ كان هذا الدعم غير مباشر ولكنه شمل جميع المجالات".

وأضاف: "في ذلك الوقت، في منطقة الخليج لم يكن يمر يوم تقريبا دون أن تتعرض بعض جزرنا لقصف من قبل الطائرات المقاتلة العراقية. وقد دلّ ذلك على وجودهم الجاد في المنطقة وسعيهم وراء مصالح وموارد النفط، ومحاولتهم ترسيخ وجودهم".


وتابع أكبر زاده: "تحركت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم ضد هذه التجاوزات. ففي قضايا مثل ناقلات النفط، لقناهم درسا قاسيا، وتراجع الأمريكيون بالفعل عن بعض مواقفهم".


وفي إشارة إلى بعض الوثائق التاريخية، قال: "إذا عدنا إلى ثمانينات القرن الماضي، سنجد الكثير من الوثائق التي توثق هذه الأحداث، من أفلام إلى مقابلات، والتي قد يحتاج البعض إلى إعادة قراءتها".

 
 


