الحرس الثوري يؤكد استعداده لمواجهة أي تهديد على الحدود الشمالية الغربية

وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري، العميد محمد كرمي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن قوات مقر "حمزة سيد الشهداء" تتمتع بإشراف استخباراتي وجاهزية عملياتية عالية، وتستفيد من الإمكانات العلمية والتكنولوجية الحديثة، إلى جانب ما وصفه بالإيمان، مؤكداً استعدادها للرد الحاسم على أي تهديد.
وتقع الحدود الشمالية الغربية لإيران مع كل من تركيا والعراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق، إضافة إلى أرمينيا وأذربيجان في أقصى الشمال الغربي.
ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار التوترات الإقليمية، فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في مايو الماضي بأنه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" تجاه الأكراد، قائلاً إن الولايات المتحدة زودتهم بالسلاح لاستخدامه داخل إيران، إلا أنهم احتفظوا به بدلاً من تنفيذ المهمة، بحسب تعبيره.
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