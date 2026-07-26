الحرس الثوري يجبر 6 سفن على التوقف ويؤكد سيطرته الكاملة على مضيق هرمز

11:53 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأحد، أنها أجبرت 6 سفن على التوقف بعد تلقيها تحذيرات، مؤكدة سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز. اضافة اعلان





وفي بيان لها، قالت القوة البحرية في الحرس الثوري، إنها "تمارس سيطرتها الكاملة على مساحة 240 ألف كيلومتر مربع من الخليج العربي ومضيق هرمز من خلال المراقبة المستمرة".



وأضافت أنه "هذه القوة وصلت اليوم إلى نقطة تجعل من المستحيل على أي سفينة العبور دون الالتزام بالنظام واللوائح المحددة"، مشيرة إلى أنه "حتى محاولات وتحريض الجيش الأمريكي لتغيير مسار السفن، تواجه ردا قاطعا وإطلاق تحذيرات، مما يجبر السفن المنتهكة على العودة".



وقالت القوة البحرية في الحرس الثوري، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أجبرت 6 سفن، بعد تلقيها تحذيرات قاطعة من حرس الثورة، على التوقف والالتزام بتعليمات إيران".



وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" أعلنت أن القوات الأمريكية غيرت مسار 12 سفينة تجارية في مضيق هرمز في إطار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.



وقالت "سينتكوم" في منشور لها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت، إن "الحصار البحري الأمريكي على إيران يبقى قائما بكامل قوته".



وأضافت أنها قامت حتى يوم 25 يوليو بتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت تجنب الحصار، وعطلت اثنتين منها لعدم امتثالهما، وصعد أفرادها إلى متن سفينتين أخريين لإجبارهما على الامتثال.







