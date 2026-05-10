الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- حذر الحرس الثوري والقوات الجوفضائية الإيرانية دول المنطقة والقوات الأجنبية من أن أي خطأ سيقابل برد حاسم وفوري.

كما حذرت القوات المسلحة الإيرانية بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الأمريكي مشيرة على لسان المتحدث الرسمي باسمها إلى أن أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارتشي، حول الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة: "على الرغم من المكائد الأمريكية، فالحمد لله إن زمام المبادرة بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن قدرات قوات بلادنا في مستوى جيد جدا".

وحذّر اللواء شكارتشي بعض دول المنطقة من "تبعات التضامن مع الجيش الفاشي الأمريكي"، قائلا: "أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما من قواتنا المسلحة".

 
 






