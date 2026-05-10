الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ

كما حذرت القوات المسلحة الإيرانية بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الأمريكي مشيرة على لسان المتحدث الرسمي باسمها إلى أن أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما.
إقرأ المزيد
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارتشي، حول الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة: "على الرغم من المكائد الأمريكية، فالحمد لله إن زمام المبادرة بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن قدرات قوات بلادنا في مستوى جيد جدا".
وحذّر اللواء شكارتشي بعض دول المنطقة من "تبعات التضامن مع الجيش الفاشي الأمريكي"، قائلا: "أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما من قواتنا المسلحة".
-
أخبار متعلقة
-
استهداف إسرائيلي لأكثر من 40 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان
-
لأول مرة منذ الحرب .. ناقلة غاز طبيعي قطرية تعبر هرمز
-
إصابة 11 شخصا بانفجار زورق قبالة ميامي
-
9 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وغارات قرب بيروت
-
استهداف ناقلة بضائع قرب الدوحة بمقذوف مجهول والتحقيقات جارية
-
12 قتيلاً بهجوم استهدف نقطة تفتيش للشرطة في باكستان
-
زلزال بقوة 5.8 درجة يهز منطقة في تشيلي
-
إسرائيل ترحل 2 من نشطاء أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة