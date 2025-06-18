الأربعاء 2025-06-18 04:27 ص
 

الحرس الثوري يدعو الإسرائيليين لإخلاء منطقة بتل أبيب

صواريخ في تل أبيب
صواريخ في تل أبيب
 
الأربعاء، 18-06-2025 03:14 ص

الوكيل الإخباري-   أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرا للإسرائيليين بإخلاء منطقة نيفيه تسيديك في تل أبيب، وذلك عقب إصدار إسرائيل لتحذير للإيرانيين بإخلاء مربع 18 وسط العاصمة الإيرانية طهران.

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