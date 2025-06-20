الحرس الثوري يضرب حديقة الفضاء السيبراني في بئر السبع

الوكيل الإخباري- أعلنت إيران أنها هاجمت بالصواريخ "حديقة الفضاء السيبراني" وتحديدًا شركة "غاف-يام 4" في بئر السبع جنوب إسرائيل، وألحقت بها أضرارًا جسيمة صباح اليوم الجمعة.

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