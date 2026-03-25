الأربعاء 2026-03-25 07:13 ص

الحرس الثوري يعلن إطلاق الموجة الـ80 من عملية "الوعد الصادق 4"

علم إيران
علم إيران
 
الأربعاء، 25-03-2026 06:27 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الثمانين من عملية "الوعد الصادق 4".


وقال إن الهجوم الصاروخي المكثف استهدف نقاطاً إستراتيجية ومراكز عسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى استهداف القيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي المتمركزة شمال مدينة صفد.

وأضاف أن هذه العمليات تمثل بداية لاستهداف أماكن تجمع القوات في شمال فلسطين وحزام غزة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى مجلس النواب

المملكة تتأثر بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي اليوم

البقاء لله

مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين - أسماء

علم إيران

عربي ودولي الحرس الثوري يعلن إطلاق الموجة الـ80 من عملية "الوعد الصادق 4"

السعودية

أردنيون مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

وظائف شاغرة في الحكومة- تفاصيل

الأكثر مشاهدة