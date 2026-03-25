الحرس الثوري يعلن إطلاق الموجة الـ80 من عملية "الوعد الصادق 4"

06:27 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الثمانين من عملية "الوعد الصادق 4".





وقال إن الهجوم الصاروخي المكثف استهدف نقاطاً إستراتيجية ومراكز عسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى استهداف القيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي المتمركزة شمال مدينة صفد.



وأضاف أن هذه العمليات تمثل بداية لاستهداف أماكن تجمع القوات في شمال فلسطين وحزام غزة.





