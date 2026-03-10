الثلاثاء 2026-03-10 11:01 ص

الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة حرير الأمريكية في كردستان العراق

الثلاثاء، 10-03-2026 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه شن هجومًا صاروخيًا استهدف مقر الجيش الأمريكي في قاعدة "حرير" بإقليم كردستان العراق بـ5 صواريخ.اضافة اعلان


وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري إن "مقر الجيش المعتدي الأمريكي في قاعدة حرير بإقليم كردستان استُهدف بخمسة صواريخ من قبل رجال الصواريخ الشجعان في القوة البرية للحرس الثوري".

ويتواصل التصعيد بالشرق الأوسط في اليوم الـ11 من الحرب على إيران، حيث تستمر واشنطن وتل أبيب باستهداف إيران، فيما تصعّد طهران هجماتها على إسرائيل والمصالح الأمريكية في الخليج.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد مساء يوم الاثنين بأنه تم إحباط محاولة لاستهداف قاعدة فكتوريا للجيش الأمريكي في مطار بغداد.

وقال المصدر إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إبعاد مسيّرة حاولت الاقتراب من القاعدة".

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة هجمات مماثلة طالت القاعدة نفسها خلال الأيام الماضية.

روسيا اليوم 
 
 


