الحرس الثوري يعلن تدمير المبنى الرئيسي للقاعدة الجوية الأمريكية في البحرين

وجاء في نص البيان اليوم الثلاثاء:" تم اطلاق الموجة 14 من عمليات "الوعد الصادق 4" من قبل القوة البحرية للحرس الثوري فجر اليوم بشن هجوم واسع بالمسيرات والصواريخ على القاعدة الجوية الامريكية في منطقة الشيخ عيسى بالبحرين".
وأضاف البيان "وفي هذا الهجوم تم اصابة 20 مسيرة و3 صواريخ بالاهداف المحددة، وتم تدمير المبنى الرئيسي لقيادة القاعدة الجوية الامريكية واحراق مخازن الوقود حيث تشاهد ألسنة اللهب والدخان".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ردا على الغارات .. حزب الله يعلن استهداف 3 قواعد إسرائيلية
-
قرار إسرائيلي جديد بالسيطرة على أراضٍ إضافية في لبنان
-
"الصليب الأحمر" تحذر من توسع العمليات العدائية في المنطقة
-
السفارة الأمريكية في الكويت تعلن الإغلاق حتى إشعار آخر
-
بيان صادر عن الأزهر الشريف
-
مجلس الخبراء بإيران: اختيار خليفة لخامنئي "لن يستغرق وقتا طويلا"
-
ترامب: مخزونات الذخائر الأميركية أعلى من أي وقت مضى
-
غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت