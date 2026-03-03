الثلاثاء 2026-03-03 11:23 ص

الحرس الثوري يعلن تدمير المبنى الرئيسي للقاعدة الجوية الأمريكية في البحرين

الثلاثاء، 03-03-2026 09:46 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجوما واسعا بالمسيرات والصواريخ على القاعدة الجوية الأمريكية في البحرين، ودمّر المبنى الرئيسي للقاعدة.


وجاء في نص البيان  اليوم الثلاثاء:" تم اطلاق الموجة 14 من عمليات "الوعد الصادق 4" من قبل القوة البحرية للحرس الثوري فجر اليوم بشن هجوم واسع بالمسيرات والصواريخ على القاعدة الجوية الامريكية في منطقة الشيخ عيسى بالبحرين".

وأضاف البيان "وفي هذا الهجوم تم اصابة 20 مسيرة و3 صواريخ بالاهداف المحددة، وتم تدمير المبنى الرئيسي لقيادة القاعدة الجوية الامريكية واحراق مخازن الوقود حيث تشاهد ألسنة اللهب والدخان".

