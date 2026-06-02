الحرس الثوري يهدد بتطبيق المعاملة الجارية في هرمز على مضيق باب المندب

سفن وناقلات في مضيق هرمز
الثلاثاء، 02-06-2026 12:39 ص
الوكيل الإخباري-   هدد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بتطبيق معادلة المعاملة الجارية حاليًا في مضيق هرمز، على مضيق باب المندب في اليمن والذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله الحوثية الموالية لإيران.


وقال إنّ الاعتداءات الإسرائيلية ستدفع إلى ذلك بالإضافة إلى ترسيخ عزم محور المقاومة بتفعيل جبهات أخرى في الحرب.
 
 


