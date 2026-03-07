السبت 2026-03-07 10:45 م

الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرة مسيرة

الكويت
الكويت
 
الوكيل الإخباري-   أسقط الحرس الوطني الكويتي، السبت، طائرة مسيّرة في أحد مواقع المسؤولية التي يقدم فيها الإسناد إلى وزارة الدفاع الكويتية.

وأوضح الحرس الوطني الكويتي، في بيان صحفي، السبت، أن العملية جاءت في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

 
 


