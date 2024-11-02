الحرس الوطني لولاية واشنطن يتجهز للتعامل مع أي أحداث عنف مرتبطة بالانتخابات

الوكيل الإخباري- قال حاكم ولاية واشنطن الأميركية إنه يعمل على تجهيز أفراد من الحرس الوطني ليكونوا على استعداد للتدخل في حال حدوث أي أعمال عنف ذات صلة بانتخابات 2024، وذلك مع ورود تقارير تشير إلى احتمالية حدوث ذلك.



هذا وتعد واشنطن واحدة من ولايتين كانتا قد شهدتا إضراماً للنيران بصناديق الاقتراع الأسبوع الماضي.



وقال حاكم الولاية، جاي إنسلي، في رسالة "بناءً على معلومات عامة ومحددة ومخاوف بشأن احتمال وقوع أعمال عنف أو أي نشاط غير قانوني آخر يتعلق بالانتخابات العامة لعام 2024، أريد التأكد من أننا مستعدون تماماً لأي موقف".



وقال إنسلي إن المئات من بطاقات الاقتراع دمرت وأتلفت بسبب استخدام عبوة حارقة في صندوق الاقتراع بمدينة فانكوفر.

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هذا وتشير استطلاعات الرأي إلى ترجيح فوز كامالا هاريس على دونالد ترامب في الولاية بسهولة.