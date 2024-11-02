الحرس الوطني لولاية واشنطن يتجهز للتعامل مع أي أحداث عنف مرتبطة بالانتخابات

هذا وتعد واشنطن واحدة من ولايتين كانتا قد شهدتا إضراماً للنيران بصناديق الاقتراع الأسبوع الماضي.
وقال حاكم الولاية، جاي إنسلي، في رسالة "بناءً على معلومات عامة ومحددة ومخاوف بشأن احتمال وقوع أعمال عنف أو أي نشاط غير قانوني آخر يتعلق بالانتخابات العامة لعام 2024، أريد التأكد من أننا مستعدون تماماً لأي موقف".
وقال إنسلي إن المئات من بطاقات الاقتراع دمرت وأتلفت بسبب استخدام عبوة حارقة في صندوق الاقتراع بمدينة فانكوفر.
هذا وتشير استطلاعات الرأي إلى ترجيح فوز كامالا هاريس على دونالد ترامب في الولاية بسهولة.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تدعم إجراءات كوريا الشمالية لكبح جماح الولايات المتحدة
-
مصر.. تدخل حكومي بعد اعتداء على طبيب داخل مستشفى
-
غارة إسرائيلية تلحق أضرارا كبيرة بمستشفى تبنين في النبطية بلبنان
-
أول لاجئ سياسي من الولايات المتحدة يحصل على جواز سفر روسي
-
107 أعوام على إعلان بلفور المشؤوم
-
احتجاز أشخاص من دائرة نتنياهو.. وشكوك حول "تعمد" تسريب معلومات من مكتبه
-
أنصار رئيس بوليفيا السابق يحتجزون 20 جنديا
-
حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية برشقة "نوعية" ويوم دامٍ في بعلبك