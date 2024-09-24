الحريري يدعو للوقوف مع أهالي جنوب لبنان بمواجهة العدوان الإسرائيلي

جاء ذلك في تدوينة نشرها الحريري عبر منصة “إكس” بالتزامن مع بدء إسرائيل، منذ صباح الاثنين، عدوانا جويا واسعا على لبنان يعد “الأكبر” منذ حرب “تموز” عام 2006، والذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء، بينهم عدد كبير من الأطفال.
وقال الحريري، إن “التضامن الوطني واجب أخلاقي وسياسي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان”.
وأضاف: “أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين، ونصرتهم تتقدم على أي اعتبار”.
التضامن الوطني واجب اخلاقي وسياسي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان . اهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على اي اعتبار .— Saad Hariri (@saadhariri) September 23, 2024
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