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الحريري يدعو للوقوف مع أهالي جنوب لبنان بمواجهة العدوان الإسرائيلي

رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري
الثلاثاء، 24-09-2024 08:23 ص
الوكيل الإخباري-   دعا رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، زعيم تيار “المستقبل” سعد الحريري، الإثنين، إلى الوقوف مع أهالي جنوب لبنان، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي واسع.اضافة اعلان


جاء ذلك في تدوينة نشرها الحريري عبر منصة “إكس” بالتزامن مع بدء إسرائيل، منذ صباح الاثنين، عدوانا جويا واسعا على لبنان يعد “الأكبر” منذ حرب “تموز” عام 2006، والذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء، بينهم عدد كبير من الأطفال.

وقال الحريري، إن “التضامن الوطني واجب أخلاقي وسياسي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان”.

وأضاف: “أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين، ونصرتهم تتقدم على أي اعتبار”.
 
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