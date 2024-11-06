الحزب الجمهوري يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ

وبعد الفوز بما لا يقل عن 51 مقعدا في مجلس الشيوخ، يتجه الجمهوريون للسيطرة على المجلس، لأول مرة منذ أربعة أعوام.
ويمنح ذلك الحزب مركز قوة واسع في واشنطن وسلطة مهمة للتصديق على أعضاء الحكومة المقبلة.
وفي ظل استمرار عدم حسم عدد قليل من الولايات، مازال أمام الجمهوريين فرصة لتعزيز أغلبيتهم.
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