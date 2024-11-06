 
الأربعاء 2024-11-06 11:28 ص
 

الحزب الجمهوري يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ

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أرشيفية
الأربعاء، 06-11-2024 09:28 ص

الوكيل الإخباري - فاز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 51 مقعدا، بعدما تم إعادة انتخاب عضوة المجلس ديب فيشر عن ولاية نبراسكا.

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وبعد الفوز بما لا يقل عن 51 مقعدا في مجلس الشيوخ، يتجه الجمهوريون للسيطرة على المجلس، لأول مرة منذ أربعة أعوام.


ويمنح ذلك الحزب مركز قوة واسع  في واشنطن وسلطة مهمة للتصديق على أعضاء الحكومة المقبلة.


وفي ظل استمرار عدم حسم عدد قليل  من الولايات، مازال أمام الجمهوريين  فرصة لتعزيز أغلبيتهم.

 
gnews

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