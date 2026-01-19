الحشد الشعبي يعزز انتشاره على الحدود العراقية مع سوريا

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اتخاذ إجراءات ميدانية جديدة على الشريط الحدودي مع سوريا، في إطار خطة أمنية تهدف إلى إحكام السيطرة على الحدود ومنع أي نشاط إرهابي أو خرق أمني.



وقالت الهيئة في بيان، إن "اللواء 25 في الحشد الشعبي عزز انتشاره الميداني على الشريط الحدودي المحاذي لسوريا، وذلك في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى إحكام السيطرة على الحدود ومنع أي خروقات محتملة".

وأضافت أن "التعزيزات شملت تأمين عدد من النقاط الحدودية الحساسة في منطقة طريفاوي – الحسكة، بهدف منع تسلل العناصر الإرهابية والحد من الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الأمني وضمان حماية الحدود بشكل فعّال".



وأشارت إلى أن "هذا الانتشار ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى دعم القوات الأمنية، وتعزيز الجهد الاستخباري والميداني، بما يسهم في الحفاظ على أمن المناطق الحدودية ومنع استغلالها من قبل الجماعات الخارجة عن القانون".