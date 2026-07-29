الحشد الشعبي يعلن سقوط قتلى ومصابين إثر استهداف مواقع شمال العراق

وقال الحشد الشعبي في العراق، في بيان، إن "عددًا من مقراتنا في مناطق متفرقة من البلاد تعرض لعدة هجمات"، مشيرًا إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى، وأضرار مادية في عدد من مقرات الهيئة".
واعتبر الحشد الشعبي، في بيانه، أن "الهجمات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لسيادة العراق، واستهدافًا لمؤسساته الأمنية الرسمية".
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