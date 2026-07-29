الحشد الشعبي يعلن سقوط قتلى ومصابين إثر استهداف مواقع شمال العراق

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الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، اليوم الأربعاء، مقتل 8 عناصر وإصابة 4 آخرين، جراء استهداف مواقع تابعة للحشد في المحافظة شمال العراق. اضافة اعلان





وقال الحشد الشعبي في العراق، في بيان، إن "عددًا من مقراتنا في مناطق متفرقة من البلاد تعرض لعدة هجمات"، مشيرًا إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى، وأضرار مادية في عدد من مقرات الهيئة".



واعتبر الحشد الشعبي، في بيانه، أن "الهجمات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لسيادة العراق، واستهدافًا لمؤسساته الأمنية الرسمية".





