الأربعاء 2026-07-29 09:49 ص

الحشد الشعبي يعلن سقوط قتلى ومصابين إثر استهداف مواقع شمال العراق

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 07:27 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، اليوم الأربعاء، مقتل 8 عناصر وإصابة 4 آخرين، جراء استهداف مواقع تابعة للحشد في المحافظة شمال العراق.اضافة اعلان


وقال الحشد الشعبي في العراق، في بيان، إن "عددًا من مقراتنا في مناطق متفرقة من البلاد تعرض لعدة هجمات"، مشيرًا إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى، وأضرار مادية في عدد من مقرات الهيئة".

واعتبر الحشد الشعبي، في بيانه، أن "الهجمات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لسيادة العراق، واستهدافًا لمؤسساته الأمنية الرسمية".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قرار هام ينتظر المقترضين الأردنيين مساء اليوم

أخبار محلية قرار هام ينتظر المقترضين الأردنيين مساء اليوم

قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين خلال اقتحامات جنوب نابلس

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين خلال اقتحامات جنوب نابلس

وزارة العمل

أخبار محلية العمل تتعامل مع 22 عقدا جماعيا و28 نزاعا عماليا في النصف الأول للعام الحالي

صش

طب وصحة اختصاصية تغذية تكشف أبرز فوائد خل التفاح العضوي

اعتقال أربعة إسرائيليين وأجانب في قضية مخدرات بجزيرة يونانية

عربي ودولي اعتقال أربعة إسرائيليين وأجانب في قضية مخدرات بجزيرة يونانية

صشيث

تكنولوجيا "نايكي" تكشف شباشب ذكية بتقنيات التدفئة والتدليك - صورة

"عصابة الفضة" في قبضة الأمن .. ضبط مئات العملات الأثرية بالعراق

منوعات "عصابة الفضة" في قبضة الأمن .. ضبط مئات العملات الأثرية بالعراق

fdt

تكنولوجيا "ميتا" تطلق مزايا جديدة طال انتظارها في "واتساب".. تعرّف إليها



 
 






الأكثر مشاهدة

 