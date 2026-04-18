الحصار الأميركي .. مروحيات أباتشي فوق هرمز وإرجاع 23 سفينة

وأضافت سنتكوم، في بيان، أن 23 سفينة امتثلت لأوامر القوات الأميركية بالعودة إلى إيران منذ أن فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.
وأضافت القيادة أن مروحيات أباتشي حلّقت فوق مضيق هرمز خلال دورية نُفذت الجمعة 17 أبريل.
وأضافت أن جنوداً من الجيش الأميركي ينفذون طلعات جوية في المضيق ومحيطه، بهدف إظهار حضور واضح ودعم حرية الملاحة.
وفي وقت سابق، أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز رداً على ما وصفته باستمرار الحصار الأميركي، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.
وأكدت طهران أنها فرضت القيود على مضيق هرمز، متهمةً الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق بشأن إعادة فتحه.
وقالت: "عادت السيطرة على مضيق هرمز إلى وضعها السابق، ويخضع هذا المضيق الاستراتيجي لإدارة ورقابة صارمة من قبل القوات المسلحة الإيرانية".
والجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً كلياً أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان، وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الترحيب بهذه الخطوة من جانب إيران.
وأضاف عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيكون عبر الطريق المنسق، كما أعلنته بالفعل منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.
ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 أبريل، بينما بدأ وقف النار في لبنان ليل الخميس إلى الجمعة، ولمدة 10 أيام.
