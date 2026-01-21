الأربعاء 2026-01-21 10:31 ص

الحكم بالسجن 23 عاما لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق

رئيس وزراء كوريا الجنوبية والقائم بأعمال الرئيس هان داك سو
رئيس وزراء كوريا الجنوبية والقائم بأعمال الرئيس هان داك سو
 
الأربعاء، 21-01-2026 10:00 ص
الوكيل الإخباري-   قضت محكمة في سيول، الأربعاء، بحبس رئيس الوزراء السابق هان داك سو 23 عاما لدوره في المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في كانون الأول/ديسمبر 2024.اضافة اعلان


ويتجاوز هذا الحكم بكثير عقوبة الحبس 15 عاما التي طلبت النيابة العامة إنزالها بهان داك سو. واعتبر القاضي لي جين غوان في حكمه أن "المتهم قصّر حتى النهاية في أداء واجبه ومسؤوليته كرئيس للوزراء".
 
 


