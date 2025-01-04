الحكم على ترامب بقضية شراء الصمت في العاشر من الشهر الحالي

ورفض القاضي خوان ميرشان طلب ترامب إلغاء الحكم في القضية استناداً إلى قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، مشيرا الى انه لا يزال يراجع الطلبات الأخرى التي قدمها ترامب لرفض القضية.
وحسب القرار فإنه سيتم النطق بالحكم في 10 كانون الثاني الحالي الساعة 9:30 صباحًا، وسيكون لدى الرئيس المنتخب خيار الحضور شخصيًا أو افتراضيًا إلا أن القاضي قال إنه لن يحكم على الرئيس المنتخب بالسجن.
وكتب ميرشان في قراره أنه من غير المرجح أن "يفرض أي عقوبة بالسجن"، بل عقوبة "إفراج غير مشروط"، وهو ما يعني أنه لن يتم فرض أي عقوبة.
وكانت هيئة المحلفين قد أدانت ترامب بقضية شراء صمت ممثلة أميركية ولكن القاضي وقتئذ اجل الحكم أكثر من مرة.
وسيتم تنصيب ترامب كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في 20 من الشهر الحالي.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
وصول أول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق
-
فايروس جديد ينتشر ويثير الهلع .. يشبه الإنفلونزا ولا علاج له
-
هبوط طائرة عسكرية بقاعدة أمريكية في سوريا قادمة من العراق
-
إعادة انتخاب الجمهوري مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأميركي
-
اليونان.. اعتقال 22 تركيّا ضالعين في نشاط عصابات إجرامية
-
الشرع يدعو ميقاتي لزيارة سوريا ويؤكد اتخاذ ما يلزم لإعادة الهدوء لحدود البلدين
-
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لمسيرة في الخليج الفنلندي بمقاطعة لينينغراد
-
الرئيس التشيلي أول زعيم لاتيني يزور القطب الجنوبي