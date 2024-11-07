الحكم على 4 أشخاص بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في إيران

الوكيل الإخباري-أصدرت محكمة محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية حكما أوليا بالإعدام على 4 متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل، حسبما أفادت وكالة "تسنيم".

اضافة اعلان



وكتبت الوكالة: "وفقا للقضاء الإيراني، وجدت لجنتان من المحكمة الثورية أن 3 متهمين رئيسيين في قضية واحدة ومتهم واحد في قضية أخرى مذنبون بالتجسس لصالح إسرائيل".

وذكرت وسائل الإعلام سابقا أن منظمات حقوق الإنسان الدولية انتقدت إيران مرارا وتكرارا لاستخدامها على نطاق واسع لعقوبة الإعدام، بما في ذلك الحالات التي تستند فيها الاتهامات إلى اعترافات تم الحصول عليها تحت الإكراه أو التعذيب.



وفي وقت سابق، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الألماني-الإيراني جمشيد شارمهد المدان بتهم تتعلق بالإرهاب.



وتمت عملية الإعدام في الصباح، وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الألمانية إلى أن أحكام الإعدام في إيران عادة ما تنفذ شنقا.



وأيدت المحكمة العليا الحكم الصادر ضد شارمهد في أبريل 2023، رغم مطالبات نشطاء حقوق الإنسان بوقفه، ودعوات ألمانية لإلغاء الحكم.

وانتقدت برلين بشدة الحكم ودعت إلى إطلاق سراح شارمهد ومن المرجح أن يؤدي إعدامه إلى تجدد التوتر في العلاقات بين إيران وألمانيا.