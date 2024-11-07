الحكم على 4 أشخاص بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في إيران

وكتبت الوكالة: "وفقا للقضاء الإيراني، وجدت لجنتان من المحكمة الثورية أن 3 متهمين رئيسيين في قضية واحدة ومتهم واحد في قضية أخرى مذنبون بالتجسس لصالح إسرائيل".
وفي وقت سابق، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الألماني-الإيراني جمشيد شارمهد المدان بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتمت عملية الإعدام في الصباح، وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الألمانية إلى أن أحكام الإعدام في إيران عادة ما تنفذ شنقا.
وأيدت المحكمة العليا الحكم الصادر ضد شارمهد في أبريل 2023، رغم مطالبات نشطاء حقوق الإنسان بوقفه، ودعوات ألمانية لإلغاء الحكم.
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