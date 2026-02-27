الجمعة 2026-02-27 05:44 م

الحكومة الأفغانية تعلن استعدادها "للحوار" لإنهاء النزاع مع باكستان

الحكومة الأفغانية تعلن استعدادها "للحوار" لإنهاء النزاع مع باكستان
جندي باكستاني يقف على الحدود الباكستانية الأفغانية
 
الجمعة، 27-02-2026 03:07 م
الوكيل الإخباري-   أكدت الحكومة الأفغانية، الجمعة، على رغبتها في "الحوار" لوضع حد للنزاع مع باكستان التي أعلنت "حربا مفتوحة" على جارتها.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي "شددنا مرارا على الحل السلمي وما زلنا نرغب بأن تحل المشكلة عبر الحوار".

وفي السياق أعلنت حكومة طالبان بأن طائرات استطلاع باكستانية تحلّق "الآن" فوق أفغانستان، بعد ساعات على تنفيذ إسلام أباد ضربات استهدفت مدينتي كابل وقندهار.

وقال مجاهد "ما زالت، الآن، طائرات استطلاع باكستانية تحلّق في المجال الجوي لأفغانستان".
 
 


