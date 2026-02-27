الحكومة الأفغانية تعلن استعدادها "للحوار" لإنهاء النزاع مع باكستان

وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي "شددنا مرارا على الحل السلمي وما زلنا نرغب بأن تحل المشكلة عبر الحوار".
وفي السياق أعلنت حكومة طالبان بأن طائرات استطلاع باكستانية تحلّق "الآن" فوق أفغانستان، بعد ساعات على تنفيذ إسلام أباد ضربات استهدفت مدينتي كابل وقندهار.
وقال مجاهد "ما زالت، الآن، طائرات استطلاع باكستانية تحلّق في المجال الجوي لأفغانستان".
