الحكومة الألمانية تقر حزمة أمنية تتعلق بالهجرة

الوكيل الإخباري- وافق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، اليوم السبت، على تفاصيل حزمة أمنية جديدة تتعلق بالهجرة، تتيح تسهيل عمليات الترحيل، وإلغاء الإعانات الاجتماعية لحالات اللجوء التي تنطبق عليها لائحة دبلن.

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