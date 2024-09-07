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الحكومة الألمانية تقر حزمة أمنية تتعلق بالهجرة

الحكومة الألمانية
الحكومة الألمانية
السبت، 07-09-2024 08:32 م

الوكيل الإخباري-   وافق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، اليوم السبت، على تفاصيل حزمة أمنية جديدة تتعلق بالهجرة، تتيح تسهيل عمليات الترحيل، وإلغاء الإعانات الاجتماعية لحالات اللجوء التي تنطبق عليها لائحة دبلن.

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ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن الحزمة التي أصبح مصيرها بيد البرلمان، تتضمن أيضا قانونا ينص على فقدان وضع الحماية للاجئين الذين يقضون عطلات في أوطانهم.

 
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