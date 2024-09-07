الحكومة الألمانية تقر حزمة أمنية تتعلق بالهجرة

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن الحزمة التي أصبح مصيرها بيد البرلمان، تتضمن أيضا قانونا ينص على فقدان وضع الحماية للاجئين الذين يقضون عطلات في أوطانهم.
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