الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً

وجاء في رسالة نصية أرسلتها السلطات إلى الهواتف الإيرانية وتلقتها وكالة فرانس برس: "نظراً للعمليات المشتركة التي تنفذها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد طهران وبعض المدن الكبرى، يرجى، إذا أمكن ومع الحفاظ على الهدوء، التوجه إلى مدن أخرى".
كانت إيران قد نفت في وقت سابق السبت صحة أنباء نقلتها وسائل إعلام غربية عن مقتل عدد من القيادات الإيرانية في الضربات الإسرائيلية والأميركية التي تعرضت لها إيران اليوم السبت.
فبينما قال مسؤولون إسرائيليون إن الضربات الجوية على إيران استهدفت عدداً كبيراً من المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان، قالت إيران إن المرشد ليس في طهران، وأنه "نُقل إلى مكان آمن"، كما أن بزشكيان بخير ولم يُصب بأذى ولا يعاني أي مشكلة.
سكاي نيوز
