السبت 2026-02-28 09:42 م

الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً

الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً
الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً
 
السبت، 28-02-2026 08:37 م
الوكيل الإخباري-   دعت الحكومة الإيرانية سكان طهران، السبت، إلى مغادرة العاصمة "مع الحفاظ على الهدوء"، عقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على البلاد.اضافة اعلان


وجاء في رسالة نصية أرسلتها السلطات إلى الهواتف الإيرانية وتلقتها وكالة فرانس برس: "نظراً للعمليات المشتركة التي تنفذها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد طهران وبعض المدن الكبرى، يرجى، إذا أمكن ومع الحفاظ على الهدوء، التوجه إلى مدن أخرى".

كانت إيران قد نفت في وقت سابق السبت صحة أنباء نقلتها وسائل إعلام غربية عن مقتل عدد من القيادات الإيرانية في الضربات الإسرائيلية والأميركية التي تعرضت لها إيران اليوم السبت.

فبينما قال مسؤولون إسرائيليون إن الضربات الجوية على إيران استهدفت عدداً كبيراً من المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان، قالت إيران إن المرشد ليس في طهران، وأنه "نُقل إلى مكان آمن"، كما أن بزشكيان بخير ولم يُصب بأذى ولا يعاني أي مشكلة.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تركيا: التصعيد في المنطقة يعرض الاستقرار العالمي للخطر

عربي ودولي تركيا: التصعيد في المنطقة يعرض الاستقرار العالمي للخطر

تعطّل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط والدولية بسبب التصعيد الأخير

عربي ودولي تعطّل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط والدولية بسبب التصعيد الأخير

وزارة النقل الأميركية توصي السفن التجارية بالابتعاد عن الخليج

عربي ودولي وزارة النقل الأميركية توصي السفن التجارية بالابتعاد عن الخليج

أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية

أخبار محلية أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية

هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية

أخبار محلية هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية

اتصالات دولية للصفدي لتأكيد التضامن مع الأردن وخفض التصعيد الإقليمي

أخبار محلية اتصالات دولية للصفدي لتأكيد التضامن مع الأردن وخفض التصعيد الإقليمي

الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً

عربي ودولي الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً

الكويت تلغي صلاة التراويح حتى إشعار آخر

عربي ودولي الكويت تلغي صلاة التراويح حتى إشعار آخر



 






الأكثر مشاهدة