الحكومة البريطانية تعلن حظرا على مناجم الفحم الجديدة

وقالت الحكومة في بيان اليوم، إنها ستكشف عن قانون جديد بهذا الخصوص في أقرب وقت ممكن كخطوة حاسمة في مواجهة تغير المناخ.
ويأتي هذا القرار بعد إغلاق آخر محطة كهرباء تعمل بالفحم في المملكة المتحدة في تشرين الأول الماضي؛ مما جعلها أول دولة من مجموعة السبع تنهي اعتمادها على الفحم لتوليد الكهرباء.
وفي خطوة تاريخية أخرى، ألغت المحاكم البريطانية في أيلول الماضي التصريح الذي منحته الحكومة السابقة لمشروع منجم فحم في وايتهيفن، والذي كان من المفترض أن يكون أول منجم فحم جديد في البلاد منذ 30 عاما.
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