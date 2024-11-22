الحكومة البريطانية: نتنياهو معرض للاعتقال إذا سافر للمملكة المتحدة

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، رافضا التطرق بشكل خاص إلى قضية نتنياهو، "ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي".
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