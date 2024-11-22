الحكومة البريطانية: نتنياهو معرض للاعتقال إذا سافر للمملكة المتحدة

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الوكيل الإخباري- أكدت الحكومة البريطانية الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، رافضا التطرق بشكل خاص إلى قضية نتنياهو، "ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي".