الحكومة الرومانية تعلن عن خفض بنسبة 10% في وظائف القطاع العام

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الروماني ايلي بولوجان عن خفض بنسبة 10% في عدد موظفي القطاع العام، وذلك في اطار اجراءات تقليص أكبر عجز ميزانية بين دول الاتحاد الاوروبي.

وصل بولوجان إلى السلطة في حزيران من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين اتخذ سلسلة تدابير غير شعبية، بما في ذلك زيادة الضرائب.