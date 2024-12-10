الحكومة السورية المؤقتة تصدر توضيحا يخص السوريين في تركيا

الوكيل الإخباري- أصدرت مديرية الجمارك في الحكومة السورية المؤقتة توضيحا إلى السوريين المقيمين في تركيا حول العودة إلى البلاد.



وقالت مديرية الجمارك في توضيح صدر اليوم الثلاثاء: "معبر باب السلامة.. نعلمكم بأن العودة الطوعية إلى سوريا الحرة أصبح على مدار 24 ساعة وبإمكان العائدين اصطحاب أثاث منازلهم ونقلها بالسيارة إلى المعبر السوري".



وباب السلامة هو معبر حدودي هام، وواحد من اثنين يربطان بين ريف حلب وتركيا.

ويربط معبر باب السلامة بين مدينة حلب في شمال سوريا من جهة، ومدينة كلس ثم غازي عنتاب بتركيا من الجهة الأخرى.

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من جهته صرح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اليوم الثلاثاء بأن بلاده رفعت القدرة الاستيعابية اليومية للمعابر الحدودية مع سوريا من 3 آلاف إلى ما بين 15 و20 ألف شخص تزامنا مع حركة عودة السوريين إلى بلادهم إثر سقوط نظام الأسد.



وأضاف يرلي أن العام الحالي شهد عودة 11 ألف سوري شهريا من تركيا إلى سوريا بشكل طوعي.