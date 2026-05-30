الحكومة السورية: الوضع المائي على نهر الفرات يتحسن تدريجيا بعد خفض التمرير المائي

السبت، 30-05-2026 12:43 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن الوضع المائي على نهر الفرات يشهد تحسنا تدريجيا، مطمئنا سكان محافظتي الرقة ودير الزور.


وأوضح البشير أن البوابة رقم 4 من مفيض سد الفرات أُغلقت، مما أدى إلى خفض التمرير المائي إلى قرابة 1400 متر مكعب في الثانية.

وأشار الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن الكوادر الفنية تواصل متابعة الوضع على مدار الساعة لضمان عودة المناسيب إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي.

وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، الجمعة، تضرر 2400 عائلة من جراء فيضان نهر الفرات في دير الزور.

وقال الصالح إن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، أثر على مناطق عدة بمحافظة ‏دير الزور، وخاصة الحوائج النهرية وأراضي استثمرت بالزراعة، مشيرا إلى أنه لا توجد خسائر بشرية جديدة، حيث توفي، في الأيام ‏الماضية، عدد من الأطفال من جراء السباحة في النهر رغم التحذيرات ‏الشديدة التي أعلنا عنها.‏
 
 


