الحكومة السورية: الوضع المائي على نهر الفرات يتحسن تدريجيا بعد خفض التمرير المائي

وأوضح البشير أن البوابة رقم 4 من مفيض سد الفرات أُغلقت، مما أدى إلى خفض التمرير المائي إلى قرابة 1400 متر مكعب في الثانية.
وأشار الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن الكوادر الفنية تواصل متابعة الوضع على مدار الساعة لضمان عودة المناسيب إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي.
وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، الجمعة، تضرر 2400 عائلة من جراء فيضان نهر الفرات في دير الزور.
وقال الصالح إن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، أثر على مناطق عدة بمحافظة دير الزور، وخاصة الحوائج النهرية وأراضي استثمرت بالزراعة، مشيرا إلى أنه لا توجد خسائر بشرية جديدة، حيث توفي، في الأيام الماضية، عدد من الأطفال من جراء السباحة في النهر رغم التحذيرات الشديدة التي أعلنا عنها.
-
أخبار متعلقة
-
إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات لبنانية إلى شمال نهر الزهراني
-
"إن بي سي": صاروخ صيني قد يكون وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران
-
مطار ميونيخ يستأنف رحلاته بعد توقفها بسبب طائرة مسيّرة
-
بزشكيان: إيران مستعدة لإطار مشرّف لإنهاء الحرب في المنطقة
-
طهران تتهم واشنطن بمواصلة "الحصار البحري" رغم إعلان رفعه
-
وزير الدفاع الأميركي يدعو لرفع الإنفاق العسكري في آسيا لمواجهة الصين
-
تقرير طبي يكشف الحالة الصحية بشكل دقيق لدونالد ترامب
-
واشنطن تعلن إنهاء مهام توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا