الحكومة السورية تجلي 1500 شخص من عشائر البدو من السويداء

وأشار الدالاتي إلى أنه سيجري ضمان عودة تلك العائلات الآمنة إلى ديارها، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني.
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