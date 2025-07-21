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الحكومة السورية تجلي 1500 شخص من عشائر البدو من السويداء

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 07:35 ص

الوكيل الإخباري-   دخلت حافلات تتبع للحكومة السورية إلى مدينة السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة مع الأطراف في محافظة السويداء لوقف التصعيد.

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نشرت وكالة أنباء "سانا" الرسمية مقطع فيديو يظهر دخول حافلات تابعة للحكومة السورية لإجلاء أشخاص من عشائر البدو وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والذي أنهى اشتباكات دامية استمرت لأيام بين البدو والدروز.

 

أكد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا العميد أحمد الدالاتي أنه سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة.

وأشار الدالاتي إلى أنه سيجري ضمان عودة تلك العائلات الآمنة إلى ديارها، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني.

 

ولفت إلى أن هذه العملية جاءت نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة.

 

روسيا اليوم

 
 
gnews

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