الحكومة السورية تسمح للموفدين وكفلائهم المطلوبين بالعودة لتسوية أوضاعهم

الوكيل الإخباري- أصدرت الحكومة السورية قرارا يسمح للموفدين وكفلائهم، المطلوبين ماليا أو قضائيا أو الملاحقين بجرم ترك العمل، بالدخول والخروج من البلاد، بهدف منحهم الفرصة لتسوية أوضاعهم.

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