الحكومة السورية تسمح للموفدين وكفلائهم المطلوبين بالعودة لتسوية أوضاعهم

وأضافت أن القرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بناء على كتاب مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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