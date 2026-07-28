الثلاثاء 2026-07-28 02:10 ص

الحكومة العراقية: الزيدي وجه بتحقيق في ما جاء ببيان السعودية

علم العراق
علم العراق
 
الثلاثاء، 28-07-2026 12:38 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بفتح تحقيق أمني بشأن ما ورد في البيان السعودي حول استهداف المملكة بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية.اضافة اعلان


وأكدت رئاسة الوزراء التزام العراق بعدم السماح باستخدام أراضيه ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة، مشددة على حرص الحكومة على حفظ أمن البلاد واحترام علاقاتها مع دول الجوار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تصعيد متواصل في الضفة.. اقتحامات إسرائيلية وهجمات للمستوطنين

فلسطين تصعيد متواصل في الضفة.. اقتحامات إسرائيلية وهجمات للمستوطنين

علم اليمن

عربي ودولي وزيرة الخارجية اليمنية: مستعدون لأي تصعيد مع الحوثيين

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

وظائف حكومية شاغرة- تفاصيل

وظائف وظائف حكومية شاغرة- تفاصيل

ارشيفية

عربي ودولي سماع دوي انفجارات في أربيل

وفيات الثلاثاء 28-7-2026

الوفيات وفيات الثلاثاء 28-7-2026

علم العراق

عربي ودولي الحكومة العراقية: الزيدي وجه بتحقيق في ما جاء ببيان السعودية

إيران تتهم واشنطن بتهديد سفنها وتحذر من توسيع الحرب في المنطقة

عربي ودولي إيران تتهم واشنطن بتهديد سفنها وتحذر من توسيع الحرب في المنطقة



 
 






الأكثر مشاهدة

 