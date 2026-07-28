الحكومة العراقية: الزيدي وجه بتحقيق في ما جاء ببيان السعودية

وأكدت رئاسة الوزراء التزام العراق بعدم السماح باستخدام أراضيه ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة، مشددة على حرص الحكومة على حفظ أمن البلاد واحترام علاقاتها مع دول الجوار.
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