الحكومة العراقية: الزيدي وجه بتحقيق في ما جاء ببيان السعودية

12:38 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بفتح تحقيق أمني بشأن ما ورد في البيان السعودي حول استهداف المملكة بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية. اضافة اعلان





وأكدت رئاسة الوزراء التزام العراق بعدم السماح باستخدام أراضيه ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة، مشددة على حرص الحكومة على حفظ أمن البلاد واحترام علاقاتها مع دول الجوار.





