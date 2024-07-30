 
الأربعاء 2024-07-31 12:05 ص
 
 

الحكومة اللبنانية تدين الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

رئيس وزراء لبنان
رئيس وزراء لبنان
الثلاثاء، 30-07-2024 11:43 م

 

 الوكيل الإخباري - أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، والذي أدى إلى سقوط العشرات من اللبنانيين بين شهيد وجريح.


وقال في بيان مساء اليوم الثلاثاء: "لم تشبع آلة القتل الإسرائيلية عن استهداف المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولا إلى عمق العاصمة بيروت، وعلى بعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات في لبنان، مضيفا أن هذا العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر نضعه برسم المجتمع الدولي الذي عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية".


وتابع: "كذلك فإننا سنحتفظ بحقنا الكامل بالقيام بكل الإجراءات التي تسهم بردع العدوان الإسرائيلي، مضيفا "وقد دعوت مجلس الوزراء إلى الانعقاد غدا وأدعو جميع الوزراء للمشاركة".

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

قصف جوي

عربي ودولي العراق.. قتلى وجرحى في بابل جراء هجوم بالمسيّرات

جانب من حفل التكريم

أخبار محلية تكريم المختص بالأدب الأندلسي صلاح جرار

جانب من الأنشطة

أخبار محلية أنشطة توعوية وتدريبية تستهدف الشباب في المحافظات

رئيس وزراء لبنان

عربي ودولي الحكومة اللبنانية تدين الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية





 


 



الأكثر مشاهدة