الحكومة اللبنانية تدين الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

الوكيل الإخباري - أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، والذي أدى إلى سقوط العشرات من اللبنانيين بين شهيد وجريح.



وقال في بيان مساء اليوم الثلاثاء: "لم تشبع آلة القتل الإسرائيلية عن استهداف المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولا إلى عمق العاصمة بيروت، وعلى بعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات في لبنان، مضيفا أن هذا العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر نضعه برسم المجتمع الدولي الذي عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية".