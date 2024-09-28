الحكومة اللبنانية تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي" إن الحكومة تعملُ ما في وسعِها لمواجهةِ الحربِ التدميريّةِ التي تشنُّها إسرائيل علينا، وقد ذهبنا إلى الأمم المتحدة للتوصل الى حل، ولكن العدو ذهب بنية الغدر والتخطيط لمزيد من المجازر".

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