الحكومة اللبنانية تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي

وأضاف، في مستهل جلسة استثنائية للحكومة مساء اليوم السبت: لعلَّ ما حصلَ بالأمس ولا يزالُ حتى الساعة في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت وفي عددٍ مِنَ المناطق ، خيرُ دليلٍ على حقيقةِ الأهداف الإسرائيليَّةِ المبيَّتة .
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