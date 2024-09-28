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الحكومة اللبنانية تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي

علم دولة لبنان
لبنان
السبت، 28-09-2024 09:21 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي" إن الحكومة تعملُ ما في وسعِها لمواجهةِ الحربِ التدميريّةِ التي تشنُّها إسرائيل علينا، وقد ذهبنا إلى الأمم المتحدة للتوصل الى حل، ولكن العدو ذهب بنية الغدر والتخطيط لمزيد من المجازر".

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وأضاف، في مستهل جلسة استثنائية للحكومة مساء اليوم السبت: لعلَّ ما حصلَ بالأمس ولا يزالُ حتى الساعة في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت وفي عددٍ مِنَ المناطق ، خيرُ دليلٍ على حقيقةِ الأهداف الإسرائيليَّةِ المبيَّتة .

 
gnews

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