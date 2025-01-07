 
الثلاثاء 2025-01-07 09:58 م
 

الحكومة اللبنانية تقرّر تسليم عبد الرحمن القرضاوي

عبد الرحمن القرضاوي
عبد الرحمن القرضاوي
الثلاثاء، 07-01-2025 09:13 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، أنها قررت تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات.اضافة اعلان


وجاء الإعلان عقب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا ترأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشارك فيها نائبه وعدد من الوزراء.

وردا على سؤال عن ملف عبد الرحمن القرضاوي، قال وزير الإعلام زياد المكاري عقب الجلسة: "طرح الموضوع من خارج جدول الأعمال وسيتم ترحيله إلى الإمارات العربية المتحدة".

وأوقف القرضاوي في 28 ديسمبر لدى وصوله من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي بناء على مذكرة توقيف، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.
 
gnews

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