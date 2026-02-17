الحكومة اللبنانية تمهل الجيش 4 أشهر لإنجاز المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله

08:00 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة اللبنانية، منح الجيش مهلة 4 أشهر قابلة للتمديد لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب في جنوبي لبنان.





وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مؤتمر صحفي عقب جلسة للحكومة إن مجلس الوزراء "أخذ العلم بعرض قيادة الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذا لقرار المجلس الوزراء" بنزع سلاح الحزب.



وتابع "إذا توافرت نفس العوامل المساعدة، ثمة فترة زمنية هي 4 أشهر قابلة للتمديد تبعا للإمكانات المتوافرة والاعتداءات الإسرائيلية والعوائق الميدانية".



وكان الجيش أعلن مطلع كانون الثاني، إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت جنوب نهر الليطاني (نحو 30 كلم من الحدود الجنوبية مع إسرائيل).

