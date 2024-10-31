الحكومة اللبنانية: تهديدات الإخلاء الإسرائيلية جريمة حرب

وبين ميقاتي، في تصريح صحفي، أنه أبلغ هذا الموقف إلى الهيئات الدبلوماسية في بيروت، مطالبا بتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.
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