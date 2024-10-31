الحكومة اللبنانية: تهديدات الإخلاء الإسرائيلية جريمة حرب

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن التهديدات التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين بإخلاء مدن وبلدات لبنانية بأكملها، تعتبر جريمة حرب إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية.

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