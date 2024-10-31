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الحكومة اللبنانية: تهديدات الإخلاء الإسرائيلية جريمة حرب

علم لبنان
لبنان
الخميس، 31-10-2024 04:30 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن التهديدات التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين بإخلاء مدن وبلدات لبنانية بأكملها، تعتبر جريمة حرب إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية.

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وبين ميقاتي، في تصريح صحفي، أنه أبلغ هذا الموقف إلى الهيئات الدبلوماسية في بيروت، مطالبا بتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.

 
gnews

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