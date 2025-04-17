الحكومة اللبنانية توافق على تمديد ولاية اليونيفيل

الوكيل الإخباري- قررت الحكومة اللبنانية في اجتماعها، اليوم الخميس برئاسة الرئيس جوزيف عون، الموافقة على تمديد ولاية قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.

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وأشار بيان صادر عن الحكومة اللبنانية إلى "أن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الذي حضر الاجتماع، عرض ملخصًا عن الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة، خصوصًا في فترة ما بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي التزم بها لبنان وجيشه خلافًا لإسرائيل، مما أثر سلبًا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة رغم الجهود والنتائج الملحوظة المبذولة لذلك، لاسيما لناحية التطويع والانتشار الذي يعيق الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة فقط، استكماله في جنوب الليطاني، وليس أي جهة أخرى في الداخل".



وأضاف البيان: أنه لم يعد بالإمكان اجتياز شمال الليطاني إلى جنوبه إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلًا عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش، وأيضًا جرى استعراض ضبط ومصادرة أي معدات أو أسلحة أو ذخائر عسكرية".