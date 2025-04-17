الحكومة اللبنانية توافق على تمديد ولاية اليونيفيل

وأضاف البيان: أنه لم يعد بالإمكان اجتياز شمال الليطاني إلى جنوبه إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلًا عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش، وأيضًا جرى استعراض ضبط ومصادرة أي معدات أو أسلحة أو ذخائر عسكرية".
وقال قائد الجيش اللبناني، إن هناك 2740 خرقًا إسرائيليًا منذ الترتيبات التي حصلت لوقف إطلاق النار، و190 شهيدًا من الجيش و485 جريحًا.
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