الخميس 2025-04-17 08:28 م
 

الحكومة اللبنانية توافق على تمديد ولاية اليونيفيل

اليونيفيل
اليونيفيل
 
الخميس، 17-04-2025 08:10 م

الوكيل الإخباري-   قررت الحكومة اللبنانية في اجتماعها، اليوم الخميس برئاسة الرئيس جوزيف عون، الموافقة على تمديد ولاية قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.

اضافة اعلان

 

وأشار بيان صادر عن الحكومة اللبنانية إلى "أن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الذي حضر الاجتماع، عرض ملخصًا عن الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة، خصوصًا في فترة ما بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي التزم بها لبنان وجيشه خلافًا لإسرائيل، مما أثر سلبًا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة رغم الجهود والنتائج الملحوظة المبذولة لذلك، لاسيما لناحية التطويع والانتشار الذي يعيق الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة فقط، استكماله في جنوب الليطاني، وليس أي جهة أخرى في الداخل".


وأضاف البيان: أنه لم يعد بالإمكان اجتياز شمال الليطاني إلى جنوبه إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلًا عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش، وأيضًا جرى استعراض ضبط ومصادرة أي معدات أو أسلحة أو ذخائر عسكرية".


وقال قائد الجيش اللبناني، إن هناك 2740 خرقًا إسرائيليًا منذ الترتيبات التي حصلت لوقف إطلاق النار، و190 شهيدًا من الجيش و485 جريحًا.

 
gnews

أحدث الأخبار

مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

فلسطين مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق رام الله

اليونيفيل

عربي ودولي الحكومة اللبنانية توافق على تمديد ولاية اليونيفيل

المركزي الأوروبي

أسواق ومال المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: تشرفت بنقل رسالة الملك للرئيس الشرع والتي تؤكد على الوقوف مع سوريا

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

العيسوي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة

مركبات في المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء

أخبار محلية 428 مليون دينار قيمة مستوردات الأردن من المركبات في الربع الأول من 2025

فلسطينيون يحملون جثمان شهيد

فلسطين 6 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بغزة



 
 





الأكثر مشاهدة