الحكومة اللبنانية: وقف العدوان على غزة يفتح الباب أمام مسار دبلوماسي

الوكيل الإخباري- أكدت الحكومة اللبنانية، أنه من الممكن تجنب حرب شاملة، وأن خفض التصعيد الطريق الأنسب لتجنب دوامة العنف المدمرة التي سيكون احتواؤها أكثر صعوبة، وعلى المجتمع الدولي أن يلعب دورا حاسما وفوريا في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.



جاء ذلك في ورقة للحكومة اللبنانية عممتها وزارة خارجيتها على البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان.