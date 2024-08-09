الحكومة اللبنانية: وقف العدوان على غزة يفتح الباب أمام مسار دبلوماسي

جاء ذلك في ورقة للحكومة اللبنانية عممتها وزارة خارجيتها على البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان.
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