الحكومة المصرية تنفي استقبال سفينة محملة بشحنة عسكرية لإسرائيل

الوكيل الإخباري- أكدت الحكومة المصرية الخميس عدم صحة المزاعم المتداولة بشأن استقبال ميناء "أبو قير" على البحر المتوسط سفينة محملة بالفولاذ المستخدم في تصنيع الأسلحة والذخائر وهي في طريقها لإسرائيل.





وذكرت وزارة الدولة للإعلام أنها رصدت تداول بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ادعاء رسوّ إحدى السفن الأجنبية بميناء "أبو قير" وهي في طريقها لأحد الموانئ الإسرائيلية، حاملة شحنة من الفولاذ المستخدم في تصنيع الأسلحة والذخائر.



وأوضحت الوزارة أن ما تردد في هذا الشأن "هو محض أكاذيب وشائعات غير صحيحة"، وأن عمليات الشحن والتفريغ في كافة الموانئ المصرية تتم في إطار الاتفاقيات البحرية الدولية، وتخضع لنظام دقيق من الرصد والمتابعة اللحظية.



ودعت الوزارة "كل وسائل الإعلام وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بما تمليه القواعد المهنية للعمل الإعلامي من ضرورة التيقن من صحة البيانات، والرجوع إلى المصادر الموثوقة والرسمية للتأكد من صحتها قبل ترويجها"، بحسب البيان.



وكانت حركة مقاطعة إسرائيل قد زعمت رسو السفينة "إم إس سي دانيت" في ميناء أبو قير في مصر، في طريقها إلى إسرائيل محملة بـ15 حاوية من الفولاذ ذي الاستخدامات العسكرية، قبل أن تنفي الحكومة رسمياً هذه المزاعم.





