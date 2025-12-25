الحكومة اليمنية تشيد ببيان السعودية حول حضرموت والمهرة

وقالت الحكومة اليمنية إن بيان الخارجية السعودية تضمن موقفًا واضحًا ومسؤولًا إزاء التطورات الأخيرة في اليمن بشأن انسحاب المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة.
وثمّنت الحكومة جهود المملكة الحثيثة الرامية إلى احتواء التصعيد، وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.
كما ثمّنت عاليًا الدور القيادي الذي تضطلع به السعودية بالتنسيق مع دولة الإمارات في دعم مسار التهدئة ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، بما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه واحترام الأطر المؤسسية للدولة ودور السلطات اليمنية وبإشراف قوات التحالف.
وجدّدت الحكومة اليمنية دعمها الكامل للجهود التي تقودها المملكة، وتعويلها على تغليب المصلحة العامة وضبط النفس وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي ويحمي وحدة الصف الوطني.
وأكد البيان اليمني أن استقرار محافظتي حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، وأن أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات اليمنية ، تشكل عامل زعزعة للاستقرار والأمن، وتحمّل البلاد أعباء إضافية في ظروف بالغة الحساسية.
كما جدّدت موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية واستحقاقاتها الملزمة باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، مشيرة إلى أن القضية حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي بعيدًا عن منطق الغلبة أو التصعيد.
روسيا اليوم
-
