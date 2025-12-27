السبت 2025-12-27 01:42 ص

الحكومة اليمنية تطلب تدخل تحالف دعم الشرعية عسكريا لحماية حضرموت

السبت، 27-12-2025 12:16 ص

الوكيل الإخباري-   طالبت الحكومة اليمنية الجمعة تحالفا عسكريا تقوده السعودية باتخاذ "تدابير عسكرية" لدعم قواته في حضرموت.

وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أنّ الحكومة اليمنية وبعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني في الرياض "تقدمت بطلب لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت، ومساندة القوات المسلحة على فرض التهدئة".

 
 


