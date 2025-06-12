الخميس 2025-06-12 11:12 ص
 

الحوثيون: أي هجوم على إيران سيشعل المنطقة بالكامل

عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)
عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)
 
الخميس، 12-06-2025 09:08 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت مجلة "نيوزويك" عن مصدر في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قوله إن الجماعة في حالة تأهب دائم وتعمل على تصعيد عملياتها ضد "الكيان الصهيوني".اضافة اعلان


وأكد المصدر أن الجماعة في أعلى درجات الجاهزية لأي تصعيد أميركي محتمل ضدها، قائلاً إن أي تصعيد ضد إيران "خطير وسيجرّ المنطقة بأسرها إلى هاوية الحرب".

واعتبر المصدر أن إسرائيل هي التهديد الأمني الأول للمنطقة، مؤكداً أنه "ليس من مصلحة الشعب الأميركي التورط في حرب جديدة خدمةً للكيان الصهيوني، ولا يحق لواشنطن مهاجمة دول المنطقة خدمةً لتل أبيب"، حسب تعبيره.

ويأتي هذا في أعقاب التقارير التي صدرت أمس الأربعاء عن إجلاء الموظفين الأميركيين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من دول بالمنطقة، بما في ذلك العراق والبحرين والكويت.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات العسكريين بجميع أنحاء الشرق الأوسط، في حين نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين أن هذه الخطوات تأتي تحسباً لضربة إسرائيلية وشيكة ضد إيران.

وتترافق هذه التطورات مع تزايد التوتر في المنطقة بالتزامن مع تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامجها النووي.

وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق الأربعاء، رداً على التهديدات الأميركية بالتحرك عسكرياً إذا فشلت المفاوضات: "لدينا القدرة على الوصول إلى كل قواعد (الولايات المتحدة).
سنستهدفها دون تردد".

الجزيرة
 
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