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الحوثيون: استهدفنا سفينة إمداد أميركية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 06-04-2025 01:45 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع "قوتنا الصاروخية والمسيرات اشتبكت مع حاملة الطائرات ترومان بالبحر الأحمر".

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واضاف "قوتنا البحرية استهدفت سفينة إمداد تابعة لحاملة الطائرات (الأميركية) ترومان بصاروخ باليستي".


وبين ان "الاستهداف منع العدو من شن هجمات عدوانية على بلدنا خلال الساعات الماضية".

 
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