الحوثيون: استهدفنا سفينة إمداد أميركية

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع "قوتنا الصاروخية والمسيرات اشتبكت مع حاملة الطائرات ترومان بالبحر الأحمر".

اضافة اعلان



واضاف "قوتنا البحرية استهدفت سفينة إمداد تابعة لحاملة الطائرات (الأميركية) ترومان بصاروخ باليستي".