الحوثيون: استهدفنا سفينة إمداد أميركية

واضاف "قوتنا البحرية استهدفت سفينة إمداد تابعة لحاملة الطائرات (الأميركية) ترومان بصاروخ باليستي".
وبين ان "الاستهداف منع العدو من شن هجمات عدوانية على بلدنا خلال الساعات الماضية".
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