الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بصاروخ باليستي

وقالت الجماعة في بيان صحفي إن الاستهداف جاء نصرة لأهالي قطاع غزة بظل ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي متواصل من 7 أكتوبر 2023.
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