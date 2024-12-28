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الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بصاروخ باليستي

مسلحون مؤيدون لجماعة الحوثي في صنعاء
الحوثيون
السبت، 28-12-2024 05:05 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت جماعة الحوثي اليمنية السبت، عن استهداف قاعدة "نيفاتيم الجوية" الإسرائيلية في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2).اضافة اعلان


وقالت الجماعة في بيان صحفي إن الاستهداف جاء نصرة لأهالي قطاع غزة بظل ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي متواصل من 7 أكتوبر 2023.
 
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